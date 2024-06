Mittagskonzert vom 27.6.2024

In diesem Jahr feiert das Festival Stuttgart Barock unter seinem Leiter Frieder Bernius sein 35-jähriges Bestehen. In jedem Jahr liegt der musikalische Schwerpunkt auf einem anderen Themengebiet, das besonders im Bereich der Alten Musik seinen Schwerpunkt findet. Dieses Jahr steht die Musikstadt Neapel im Mittelpunkt. Einer unserer Konzertmitschnitte kommt vom jungen französischen Ensemble "Le Consort". Das Barock-Kammermusikensemble bringt Komponisten und Komponistinnen des 17. und 18. Jahrhunderts zusammen.



Festival Stuttgart Barock 2024

Ensemble Le Consort (Paris)

A Napoli

Henry Purcell:

The Queen’s Dolour

Nicola Matteis:

Maniera italiana

Suite in c-Moll

Diverse Bizzarie sopra la vecchia

Domenico Gallo:

Triosonate in G-Dur

Nicola Matteis:

Suite in g-Moll

Nicola Porpora:

Triosonate op. 2 Nr. 3

Isabella Leonarda:

Sonata duodecima: Adagio

Sonata quarta op. 16

Nicola Matteis:

Suite in a-Moll

Antonio Vivaldi:

La Follia

(Konzert vom 27. April 2024 in der Stuttgarter Leonhardskirche)



Jubiläumskonzert der Stuttgarter Philharmoniker

Stuttgarter Philharmoniker

Frank Dupree (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll

(Konzert vom 30. April 2024 im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle)