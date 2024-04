Mittagskonzert vom 22.4.2024

Aris Quartett

Joseph Haydn:

Streichquartett f-Moll op. 55 Nr. 2

Robert Schumann:

Streichquartett a-Moll op. 41 Nr. 1

(Konzert vom 13. Mai 2018 in der Alten Kirche Fautenbach)



Johnny Marr:

"There is a light that never goes out"

Orchestra of the Swan

Compay Segundo:

Chan chan

Ensemble Encore

Reinhold Glière:

Harfenkonzert op. 74

Xavier de Maistre (Harfe)

WDR Sinfonieorchester

Leitung: Nathalie Stutzmann

Georg Friedrich Händel:

"Grobschmied-Variationen" aus HWV 430, Bearbeitung

Albrecht Mayer (Oboe)

Guilhaume Santana (Fagott)

Monika Razynska (Cembalo)

Georges Bizet:

Ouvertüre Nr. 1

Orchestre symphonique de Montréal

Leitung: Charles Dutoit