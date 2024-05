Michi Gaigg über Rameaus Orchestersuite aus der Oper "Hippolyte et Aricie"

Mystische Rose, Turm Davids, goldenes Haus, Morgenstern - mit fantasievollen Metaphern wird die Jungfrau Maria in der Lauretanischen Litanei besungen. Dieses inbrünstige mittelalterliche Mariengebet erhielt seinen Namen von dem italienischen Wallfahrtsort Loreto. In der Liturgie wechseln die Anrufungen mit Bitten an Maria: "Ora pro nobis" - bete für uns. Diese Bitten werden dutzende Male wiederholt - litaneiartig eben. Jan Dismas Zelenka, Tomás Luis de Victoria und Marc-Antoine Charpentier gehören zu den vielen Komponisten der Renaissance und Barockzeit, die diesen Text wirkungsvoll vertont haben.

Tomás Luis de Victoria:

"Litaniae de Beata Virgine" aus "Missae, Magnificat, Motecta"

Ensemble Plus Ultra

Leitung: Michael Noone

Marc-Antoine Charpentier:

"Litanies de la Vierge"

Ensemble Correspondances

Leitung: Sebastien Dauce

Jan Dismas Zelenka:

"Litaniae Lauretanae" F-Dur ZWV 152

Nancy Argenta (Sopran)

Michael Chance (Countertenor)

Christoph Prégardien (Tenor)

Gordon Jones (Bass)

Kammerchor Stuttgart

Tafelmusik Baroque Orchestra

Leitung: Frieder Bernius