Faszinierende Künstlerpersönlichkeit

Buchkritik vom 1.6.2016



Menahem Pressler, 1923 in Magdeburg geboren, war 53 Jahre lang der Pianist des weltberühmten Beaux Arts Trio. Bis heute konzertiert der 92-jährige Musiker als Solist und als Kammermusiker: Bewegend zum Beispiel das Konzert zu seinem 90. Geburtstag mit dem Quatuor Ébène und Christoph Prégardien in Paris – oder die Silvester-Gala 2014/15 mit den Berliner Philharmonikern unter Simon Rattle. – Mit dem Musikjournalisten Holger Noltze beleuchtet Menahem Pressler Stationen seines langen Musikerlebens, spricht mit ihm auch über Kammermusik, das Üben, das Zuhören oder über Kulturpolitik.

SWR edition KÖRBERSTIFTUNG - Dieses Verlangen nach Schönheit. Gespräche über Musik Autor: Menahem Pressler, Holger Noltze Verlag: edition KÖRBERSTIFTUNG ISBN: ISBN 978-3-89684-177-3

„Der Pianist ist „primus inter pares“, und er hat die erste Stimme, und er leitet in gewisser Hinsicht. Es muss nicht eine Leitung sein, die man spürt, oder es darf keine Leitung sein, die man spürt! Aber er muss Anstöße geben, er muss reagieren.“

Man muss Menahem Pressler einmal erlebt haben, wie er am Klavier seine Signale zu den Partnern aussendet, wie er alles in einem dichten Netz zusammenhält mit einem kaum merklichen Kopfnicken oder einem Blinzeln mit den Augen. Er war der unermüdliche Motor und die Schaltzentrale im legendären Beaux Arts Trio. Noch heute, mit 92 Jahren, konzertiert er mit jüngeren Kammermusik-Formationen. Und auch wenn er Solo-Auftritte hat, oder Interviews gibt, immer ist da ein – wenn man so will – „ansteckendes“ Leuchten in seinen Augen, das von tief innen kommt, das eine Ergriffenheit und Freude über die Musik vermittelt. Es ist „Dieses Verlangen nach Schönheit“:

„Es ist ein innerer Hunger. Und das ist das Komische, heute, nach so vielen Jahren hab' ich noch immer diesen Hunger. Und jetzt weiß ich es, dass ohne Musik ich hab‘ keinen Grund zu leben hab‘.“

Das Buch ist in vier Abschnitte gegliedert: drei Gespräche an drei Tagen unter den Überschriften „Musik und Leben“, „Musik machen“, „Musik hören“. Der vierte Teil ist ein zusammenfassender Artikel von Holger Noltze über „Menahem Pressler und seine Kunst“.

Der kleine Menahem, der in seiner Heimatstadt Magdeburg erst Geige lernte und dann die Klavierstunden seines Bruders übernahm, hatte eine Passion für das Üben. Er hörte nur auf, wenn er es musste – nicht, weil er es wollte. Schon als Kind hatte Menahem Pressler eine Ahnung davon, dass es in der Musik etwas gibt, dem er zeitlebens „nachjagen“ werde:

„Ich hab nur gespürt: Da ist etwas so Großartiges. Und dass mein Herz dem nachläuft, zuläuft, sich danach sehnt. Und dass ich bereit bin, jeden Preis zu zahlen, um es zu erfahren. Das war es, was ich wusste. Ich war ein Kind, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Kind viel mehr als das wissen kann. Ich wusste nur, dass all das, was ich fühlen konnte in der Musik, mich bereicherte.“

Das Suchen nach Schönheit war sogar abgekoppelt von widrigen Umständen. „Die Angst kam nicht in die Nähe des Klaviers“, erinnert sich Menahem Pressler. Dabei gab es seit 1933 die Demütigungen und Restriktionen gegen Juden. Gerade noch rechtzeitig konnte die Familie aus Deutschland fliehen, über Triest und dann schließlich mit dem Schiff nach Haifa gelangen. Der Schock, emigrieren zu müssen, war groß. Der Hunger nach Musik ebenso. Aber essen konnte der damals 16-Jährige eine Zeit lang nicht, bis er den Umbruch verarbeitet hatte. Er war so schwach, dass er beim Spielen der Sonate As-Dur op. 110 von Beethoven einmal ohnmächtig wurde:

„Es war die körperliche Schwäche, ganz sicher, aber es war auch die Intensität, mit der ich diese Musik spielen wollte. Ich wollte meinem Lehrer zeigen, wie tief ich sie fühlen kann, und was sie für mich bedeutet.“

Presslers internationale Karriere begann 1946, als er in San Francisco den Debussy-Wettbewerb gewann. Da hatte er schon einige Jahre in den USA studiert und seinen ersten Vornamen Max abgelegt. Er wählte seinen zweiten, hebräischen Namen Menahem, was „Tröster“ bedeutet. Er wollte das Land repräsentieren, das es ihm ermöglicht hatte, ein Leben aufzubauen, ein Pianist zu werden. Sein Name wurde Programm: Menahem, der Tröster, für sein Publikum und auch für sich selbst:

„Irgendwo muss ein Moment sein, an dem du sagen kannst: Ich hab’s gefunden. Diesen Moment hab ich nie erreicht. – Ich glaube ... ich bin sogar sicher, dass ich in die Nähe kam ...“

Dieses Verlangen nach Schönheit, aber niemals vollständig zufrieden zu sein – das ist der Motor, der Menahem Pressler bis heute antreibt. Er ist ein ewig Suchender und gleichzeitig ein ewig Findender. Es ist auch die Suche nach Wahrheit, wobei Wahrheit Schönheit, Kraft, aber auch Verzweiflung sein kann:

„Ich habe es so empfunden, dass sich mir das Werk hingibt, und dass ich es öffnen darf und kann. Vor allem: kann. Und dann im Werk selbst, von Mal zu Mal, Variationen finde.“

Das Wunderbare sei, dass man sich hingeben dürfe, um anderen die Ohren, das Herz zu öffnen, Liebe zu entfachen. Hierin sieht Menahem Pressler den Sinn des Musikerdaseins. Und das gelingt ihm auf einzigartige, authentische Weise: Er lässt sein Publikum, seine Musiker-Kollegen am Schönen, „seinem“ Schönen teilhaben. Deshalb wird er so geliebt und verehrt.

Die rund 150 Seiten Interview lassen Menahem Presslers künstlerische Lebensstationen Revue passieren: Die über 50-jährige Geschichte des 1955 gegründeten Beaux Arts Trio, von den Anfängen mit den legendären Kollegen wie dem Cellisten Bernard Greenhouse, den Geigern Daniel Guilet oder Isidor Cohen bis hin zur letzten Besetzung mit dem Cellisten Antonio Menesis und dem Geiger Daniel Hope. Menahem Pressler und Holger Noltze sprechen im Plauderton über Meisterwerke von Beethoven, Haydn oder Schumann, über große Kollegen, über das Glück, auch gesundheitlich mit über 90 Jahren noch in der Lage zu sein, musizieren zu können, hören, rein physisch spielen zu können.

Der kleine Band ist keine wissenschaftliche Abhandlung und will es auch nicht sein. Holger Noltzes zusammenfassender, knapp 30-seitiger Artikel bündelt im Grunde noch einmal die faszinierende Künstler-Persönlichkeit Menahem Pressler und zitiert einen wunderbaren Ausdruck aus der Los Angeles Times. Menahem Pressler, heißt es dort, sei ein „nationaler Schatz“. Noltze potenziert den Ausdruck in die Internationalität und meint, Menahem Pressler sei „Weltkulturerbe“. Pressler selbst beschreibt anschaulich, was die Publikation „Dieses Verlangen nach Schönheit“ leisten kann:

„Wir wissen, dass die Welt so schön ist, und dass die Welt so hässlich ist. Und wenn wir das Schöne bestärken, tun wir etwas für eine bessere Welt. Musik ist dazu da. Kunst ist dazu da, Tanz ist dazu da, Film ist dazu da. – Wir beide hier, wir sind auch dazu da. Wir hoffen, ein Buch zu schreiben, das Leute dazu anregt, sich der Musik oder der Kunst hinzugeben, weil sie daraus etwas Bedeutsames für ihre Seele ziehen könnten.“

Buchkritik vom 1.6.2016 aus der Sendung „SWR2 Cluster“