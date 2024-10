Manacorda dirigiert Beethoven bei den BBC Proms 2024

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Antonello Manacorda

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie Nr. 1 Es-Dur KV 16

Louise Farrenc:

Sinfonie Nr. 3 g-Moll op. 36

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“

(Konzert vom 13. September 2024 in der Royal Albert Hall, London)

Acht Jahre alt und Mal eben eine Sinfonie auf's Papier werfen? Kein Problem für Mozart. Beethoven ist bereits Mitte dreißig, als er seine dritte Sinfonie komponiert: in bisher unbekannten Dimensionen und mit einem Trauermarsch. So etwas hatte man noch nicht gehört! Der italienische Dirigent Antonello Manacorda und das historisch informiert spielende Orchestra of the Age of Enlightenment spannen bei den BBC Proms einen Bogen vom frühen Mozart bis zu Beethoven in seinen besten Jahren und präsentieren außerdem mit der französischen Komponistin Louise Farrenc eine Frau, die selbstbewusst in die Fußstampfen von Beethoven getreten ist.