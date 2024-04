„Liebesfrühling“ – Clara Schumann (1-5)

Mit Wolfgang Sandberger

Clara Schumann ist eine Figur für Projektionen: Vom Hollywood-Streifen "Song of Love", wo Katharine Hepburn elegant am Flügel sitzt, über die kindliche Nastassja Kinski bis hin zu der emanzipierten Martina Gedeck in "Geliebte Clara". Über vieles in diesen Lebensinterpretationen hätte Clara wohl wütend ihre Pianistenfäuste geballt. Die Musikstunde ist der historischen Clara Schumann auf der Spur: Wir verfolgen ihre Wunderkind-Karriere, die enge Bindung an den Vater, Friedrich Wieck, ihren verzweifelten Kampf um die Emanzipation vom Elternhaus, ihre Liebe zu Robert Schumann, das Spannungsfeld von Familie und Beruf und ihre internationale Karriere nach dem Tod ihres Mannes. Und natürlich geht es auch um ihr Verhältnis zu Johannes Brahms … (SWR 2019)

Am 12. März 2023 um 8.15 Uhr sehen Sie im SWR Fernsehen "Du meine Liebe, Du mein Herz" - Die Ehetagebücher von Clara & Robert Schumann:

Sie gelten als das berühmteste Musikerpaar des 19. Jahrhunderts: Clara und Robert Schumann. Die wenigsten wissen, dass sie ein Ehetagebuch führten. Der hochkarätig besetzte Film - bestehend aus Dokumentarischem, Rezitation und Musik - widmet sich der äußerst menschlichen Welt der Schumanns. Die sehr persönlichen Ehetagebuch-Eintragungen geben ganz besondere Einblicke in das Leben und Schaffen dieses außergewöhnlichen Künstlerpaares.