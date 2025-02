Musik berührt und oft verursacht sie auch Gänsehaut. Aber warum? Wann sind wir so gerührt von der Musik, dass wir sogar körperlich mit einer Gänsehaut darauf reagieren? Dazu forscht Neurowissenschaftler Dr. Eugen Wassiliwizky. Der Hobbypianist studiert Psychologie, Musikwissenschaft und Klassische Philologie an der Universität Marburg und arbeitet seit 2013 am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Mit Hilfe einer speziellen Kamera, der "Goose-Cam", findet er heraus, dass Rührung eine emotionale Mischung ist, in der Freude und Trauer gleichzeitig aufeinandertreffen.