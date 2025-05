Leonard Bernstein: „Trouble in Tahiti” and „A Quiet Place”

„Trouble in Tahiti“

Oper in einem Akt nach einem Libretto von Leonard Bernstein

Sam: Henry Neill

Dinah: Wallis Giunta

Ein Trio: Kirsty McLean, Guy Elliott, Peter Edge

Chor und Orchester des Royal Opera House, Covent Garden

Leitung: Nicholas Chalmers



„A Quiet Place“

Oper in 3 Akten nach einem Libretto von Leonard Bernstein

Sam: Grant Doyle

unior: Henry Neill

Dede: Rowan Pierce

François: Elgan Thomas

Chor und Orchester des Royal Opera House, Covent Garden

Leitung: Nicholas Chalmers

(Aufzeichnung vom 21. Oktober 2024 im Royal Opera House, London)

Die Geschichte ein- und derselben Familie greift Leonard Bernstein in seinen beiden Opern "Trouble in Tahiti" und "A Quiet Place" auf: Sam und Dinah als zerstrittenes Ehepaar in den 1950er-Jahren, gelangweilt vom Alltag in einem amerikanischen Vorort, voller Sehnsucht nach einem glücklichen Leben, das ihnen im Kinofilm "Trouble in Tahiti" von der Leinwand entgegenflimmert. Rund 30 Jahre später erschüttert eine Tragödie die Familie. Dinah ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sam und die Kinder treffen sich bei der Beerdigung wieder - eine dysfunktionale Familie, die wie ein Mikrokosmos die gesellschaftlichen Probleme Amerikas abbildet.