Mittagskonzert vom 16.9.2024

Kreuznach Klassik – Raphaela Gromes und Julian Riem

Raphael Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Lera Auerbach:

Nr. 1 "Andante", Nr. 4 "Allegro ossessivo", Nr. 12 "Adagio", Nr. 19 "Allegro appassionato", Nr. 20 "Giocoso", Nr. 7 "Vivo ma non troppo e poco agitato" aus 24 Präludien mit Postludium für Violoncello und Klavier op. 47

Henriette Bosmans:

Sonate für Violoncello und Klavier

(Konzert vom 16. Juni 2024 im Haus des Gastes, Bad Kreuznach)



Maurice Ravel:

Le Tombeau de Couperin, Suite für Klavier

Angela Hewitt (Klavier)



Clara Schumann:

3 Romanzen für Violine und Klavier op. 22, bearbeitet für Violoncello und Klavier von Julian Riem

Pauline Viardot-Garcia:

Nr. 2 "Bohémienne", Nr. 1 "Romance", Nr. 6 "Tarantelle" aus "Six Morceaux" VWV 3003, bearbeitet für Violoncello und Klavier von Julian Riem

Elisabeth Kuyper:

Ballade für Violoncello und Orchester op. 11, Fassung für Violoncello und Klavier

Nadia Boulanger:

Trois Pièces pour violoncelle et piano

(Konzert vom 16. Juni 2024 im Haus des Gastes, Bad Kreuznach)

Raphaela Gromes und Julian Riem waren erschüttert, als sie nach eingehender Recherche feststellen mussten, von wie vielen großartigen Komponistinnen man noch nie gehört hat: Ihre Musik liegt ungespielt in Schubladen und wartet auf die Erweckung. Diesem Herzensprojekt haben sich die beiden Künstler auf ihrer gemeinsamen CD "Femmes" gewidmet - und in der Konzertreihe Kreuznach Klassik. In der Kurstadt präsentierten sie vor allem Werke, die keinen Platz mehr auf ihrem Album gefunden hatten. Und diese Vielfalt lässt erahnen, welche ungehobenen Schätze vergessener Komponistinnen noch zu bergen sind.