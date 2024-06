Abendkonzert vom 23.6.2024

Konzert in Kooperation mit Villa Musica RLP

Max Volbers (Blockflöte)

Olga Watts (Cembalo)

Georg Philipp Telemann:

Sonata C-Dur TWV 41:C5 aus "Essercizii musici" (1739/40)

Johann Sebastian Bach:

Partita a-Moll BWV 827, bearbeitet für Blockflöte und Cembalo

Johann Mattheson:

Sonata Nr. 12 h-Moll aus "Der brauchbare Virtuoso" (1720)

Georg Friedrich Händel:

Sonate C-Dur HWV 365

Johann Georg Pisendel:

Sonata g-Moll

Francesco Veracini:

Ciaccona aus Sonata D-Dur op. 2 Nr. 12

Henry Purcell:

Set of grounds

Matthew Locke:

Suite in e aus "The Consort of two parts for several friends"

Henry Purcell:

"Fantasy on Mr. Purcell's Chacony" aus "The Fairy Queen", Bearbeitung von Max Volbers

(Konzert vom 20. April 2024 im Künstlerhaus, Edenkoben)

Wenn Musiker der Barockzeit aufeinandertrafen, konnte so ziemlich alles passieren: Von tiefer Verehrung, Patenschaften und familiären Freundschaften bis hin zu Missgunst, dem Duell mit dem Degen bis hin zum beleidigten Sprung aus dem Fenster - nahezu alles war denkbar. Max Volbers und Olga Watts präsentieren ein Konzertprogramm voller "Friends and enemies" mit Musik und Anekdoten befreundeter und weniger gut befreundeter Barockkomponisten.