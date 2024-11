Klavierrecital mit Lukas Sternath

Lukas Sternath (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Eroica-Variationen Es-Dur op. 35

Robert Schumann:

Variationen über ein eigenes Thema Es-Dur WoO 24 ("Geistervariationen")

Franz Liszt:

Aus "Années de Pèlerinage, Deuxième Année - Italie" S161:

Nr. 2 Il penseroso

Sonate h-Moll S178

(Konzert vom 23. November 2024 im Mendelssohn-Saal, Gewandhaus Leipzig)

Mit Beethovens Eroica-Variationen, Schumanns späten "Geistervariationen", die wenige Wochen vor dessen Einweisung in die Nervenheilanstalt in Endenich entstanden, sowie "Il penseroso" aus den "Années de Pèlerinage" und der großen h-Moll-Sonate von Franz Liszt stellt sich der junge Wiener Pianist Lukas Sternath (23) in der Reihe der Steinway-Klavierpreisträgerkonzerte im Leipziger Gewandhaus vor. Sternath gewann 2022 nicht nur den 1. Preis im Fach Klavier beim renommierten ARD-Musikwettbewerb in München, sondern auch spektakulär sieben Sonderpreise.