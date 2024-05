Weiterentwicklung, aber keine Revolution

per Mail teilen

Heike Hoffmann ist die neue Leiterin der Schwetzinger SWR Festspiele



2017 werden die Schwetzinger SWR Festspiele 65 Jahre und bekommen gleichzeitig eine neue Leitung. Zum ersten Mal werden die Bereiche Konzert und Oper von einer Person verantwortet. Wir reden mit Heike Hoffmann, über ihren ungewöhnlichen Werdegang, über die Zukunft der traditionsreichen Festspiele und darüber, was Musik mit Gärten zu tun hat.

Frau Hoffmann, wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?

Heike Hoffmann, die neue künstlerische Leiterin der Schwetzinger SWR Festspiele SWR SWR - Oliver Reuther

Da war viel Zufall dabei. Ich stamme aus der DDR und wurde nicht zum Abitur zugelassen, weil ich mich nicht ins politische System einordnen wollte. Einen Job habe ich schließlich in einer privat geführten Musikalienhandlung gefunden, wo ein liberaler Geist herrschte. Dort hat mich dann die Musik gepackt. Später habe ich doch noch studiert, aber da war ich schon mitten im Konzertleben. Das habe ich von der Basis auf mitbekommen: Ich habe Noten gewendet, Stühle herumtragen und so weiter. Das war nicht der schlechteste Einstieg, wie ich heute weiß.

Ich habe dann bald Programme gemacht, Konzerte organisiert und bin schnell in führende Positionen gekommen, habe verschiedene Festivals geleitet und war 14 Jahre lang künstlerische Direktorin am Konzerthaus Berlin. Mehr als 300 Veranstaltungen pro Saison, dazu das Management für das hauseigene Sinfonieorchester inklusive zahlreicher internationaler Tourneen. Das war eine extrem intensive und prägende Zeit. Meine letzte Station war die künstlerische Leitung der Salzburg Biennale.

Haben Sie Vorbilder?

Ganz sicher der ehemalige Intendant der Berliner Festspiele Ulrich Eckhardt, der eine Führungspersönlichkeit war, wie man sie jeder künstlerischen Institution wünschen würde: Unglaublich offen, bestens informiert, leidenschaftlich an der Kunst interessiert. Er hat seine Leute immer machen lassen, ihnen vertraut und sich bei Problemen hinter sie gestellt. Auf der anderen Seite konnte er, ohne ständig zu kontrollieren, riechen, wenn es irgendwo klemmte und hat dann auch klare Entscheidungen getroffen. Bei ihm habe ich mir viel abgucken können.

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?

Ich habe keinen klassischen Arbeitstag, sondern denke eigentlich ständig über Programmideen nach, auch wenn ich zum Beispiel den Garten umgrabe. Ich höre viel Musik, gehe in Konzerte und besuche Festivals. Außerdem nutze ich mein Netzwerk, um mich zu informieren. Es ist wichtig zu wissen, wo etwas geplant wird und stattfindet. Das Wichtigste sind intensive Kontakte zu Künstlern, so entstehen im Gespräch oft gemeinsam neue Ideen. Natürlich sitze ich auch viel am Schreibtisch, recherchiere, schreibe und organisiere. Das gehört dazu.

Was wollen Sie als neue Leiterin der Festspiele bewahren?

Die Schwetzinger Festspiele haben eine Riesentradition. Ich wäre schlecht beraten, wenn ich daran nicht anknüpfen würde. Die Kombination von Musiktheater, Konzerten in vielfältigen Facetten und diesem wunderbaren Ort mit dem magischen Garten ist sicherlich weltweit einmalig. Dieser Tradition muss man gerecht werden, und da wird es mit mir ganz sicher auch viel Kontinuität geben. Also keine Revolution, aber sicher neue Akzente.

Was wollen Sie verändern und neu in die Festspiele einbringen?

Wir werden die Festspiele von fünf auf vier Wochen verkürzen, um leichter die Spannung aufrechtzuerhalten. Eröffnen werden wir von kommender Saison an immer mit der neuen Musiktheaterproduktion, ich sage bewusst nicht Oper, denn mich interessieren die vielfältigen neuen Formen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind und die nicht so gut zu den Strukturen der Opernhäuser passen. Zusätzlich zur bewährten und äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart und dem SWR Vokalensemble möchte ich künftig auch das SWR Experimentalstudio einbinden.

Was mich inhaltlich besonders an der neuen Aufgabe gereizt hat, ist die Tatsache, dass jetzt Musiktheater und Konzert aus einer Hand kommen. Das bietet andere Möglichkeiten der inhaltlichen und thematischen Verknüpfung. Ich versuche bei der Konzeption von Programmen immer, Altes mit Neuem zu verbinden. Das Alte soll das Neue beleuchten und umgekehrt.

Auch wenn ich die Komponistenporträts in der bisherigen Form nicht weiterführen werde, wird es viel Neues geben, und zwar in dramaturgisch spannungsvollen Zusammenhängen, die auch für ein „Normalpublikum“ interessant und erlebnisreich sein können: Mit „Grenzgänger“ starten wir zum Beispiel eine neue Spätabendreihe, in der klassisch ausgebildete Instrumentalisten und Sänger den Weg in andere musikalische Genres – Jazz und improvisierte Musik – gehen.

Welche Menschen wollen Sie mit den Schwetzinger Festspielen erreichen, und wie?

Wir wollen unser hochgebildetes und treues Stammpublikum natürlich weiterhin für die Schwetzinger Festspiele begeistern. Aber wir wollen auch verstärkt jüngere Menschen erreichen. Nun glaube ich nicht, dass sich die Schwierigkeit, den Nachwuchs für klassische Musik zu interessieren, allein über die Musikvermittlung und die sogenannten Education-Programme lösen lässt.

Ein Festival heute muss ein Erlebnisraum sein, es muss etwas bieten, das man so nur dort bekommt und nicht an zehn anderen Orten auch. Das Publikum, das wir gewinnen wollen, ich nenne es die Kulturnomaden, überlegt sich genau, für welche kulturelle Aktivitäten es Geld und Zeit investiert: Ins Kino, Theater oder die Oper gehen, Ausstellungen besuchen, zu den Salzburger Festspielen fahren oder eben nach Schwetzingen. Damit die Entscheidung für uns ausfällt, müssen wir den Menschen zusätzlich zu einem vielfältigen und attraktiven Musikprogramm ein Festivalerlebnis bieten.

Wandelkonzert mit dem SWR Vokalensemble Stuttgart im Schlosspark SWR SWR -

Wichtig sind mir aber auch die Schwetzinger selbst und die Menschen aus der Region. Die Schwetzinger Festspiele sollen deshalb aus dem geschlossenen Raum des Schlosses heraustreten, ich will sie stärker in der Stadt verorten. Geplant sind zum Beispiel Apéro-Konzerte in der Stadt, die Einbeziehung junger Menschen aus den städtischen Musikschulen, und ich möchte unbedingt den wundervollen Garten stärker für Veranstaltungen nutzen. Da gibt es viel Potential – wenn das Wetter mitspielt.