Abendkonzert vom 6.6.2025

Erstmals singt der Bundesjugendchor in der Stuttgarter Stiftskirche. Das Auswahlensemble des Deutschen Musikrats wird seit seiner Gründung 2021 von der Detmolder Chorleitungsprofessorin Anne Kohler geleitet. Mit dem a cappella-Programm „Jede Stimme zählt! - Chormusik für viele Stimmen“ stellt der Bundesjugendchor sein großes musikalisches Können unter Beweis: mit Werken wie dem 40-stimmigen „Spem in Alium“ von Thomas Tallis oder den 16 geforderten Stimmen in der Partitur des Norwegers Lasse Thoresen, die mit ihrer komplexen Harmonik eine besondere Herausforderung an den Chor stellt.