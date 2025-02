Kantate vom 23.2.2025

Johann Sebastian Bach:

"Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt" BWV 18

Midori Suzuki (Sopran)

Makoto Sakurada (Tenor)

Peter Kooy (Bass)

Bach Collegium Japan

Leitung: Masaaki Suzuki

Dietrich Buxtehude:

"Durch Adams Fall ist ganz verderbt" BuxWV 183

Klaus Eichhorn (Orgel)

Andreas Hammerschmidt:

"Verleih uns Friede genädiglich"

Himlische Cantorey

Johann Rosenmüller Ensemble

Leitung: Jörg Breiding

Für den Sonntag Sexagesimae komponiert Johann Sebastian Bach in seiner Weimarer Zeit die Kantate "Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt" BWV 18. Der Text stammt von Erdmann Neumeister und setzt sich mit der damaligen Evangelienlesung auseinander, dem Gleichnis vom Sämann, indem er die Wirkung des Gotteswortes in der Welt beschreibt. Zwei Fassungen dieser Kantate sind überliefert, eine Weimarer und eine Leipziger. Sie unterscheiden sich in erster Linie durch die unterschiedliche Musizierpraxis in diesen beiden Städten und damit vor allem in der Instrumentierung. Vorangestellt ist eine Sinfonia in Form eines Konzertsatzes.