Kantate vom 16.2.2025

Johann Sebastian Bach:

"Ich bin vergnügt mit meinem Glücke" BWV 84

Gerlinde Sämann (Sopran)

Chor und Orchester der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen

Leitung: Rudolf Lutz

Max Reger:

"Wer nur den lieben Gott läßt walten" op. 67 Nr. 48

Rosalinde Haas (Orgel)

Carl Philipp Emanuel Bach:

"Ich bin vergnügt mit meinem Stande"

Benjamin Appl (Bariton)

Berliner Barock Solisten

Leitung: Reinhard Goebel

Vater Johann Sebastian und Sohn Carl Philipp Emanuel Bach sind in dieser sonntäglichen Kantaten-Sendung in SWR Kultur vereint. Beide haben für den Sonntag Septuagesimae, den dritten Sonntag vor der Passionszeit, eine Kantate komponiert, die sich mit der damaligen Evangelienlesung, dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, auseinandersetzt: "Ich bin vergnügt mit meinem Glücke" BWV 84 und "In bin vergnüngt in meinem Stande" Wq (deest). Der Kern des Gleichnisses wird jeweils ganz pragmatisch gedeutet: Ich begnüge mich mit dem, was mir Gott zuteilt, und lasse es ohne Neid geschehen, dass andere mehr erhalten als ich.