Kantate vom 8.9.2024

Johann Sebastian Bach:

"Jauchzet Gott in allen Landen" BWV 51

Emma Kirkby (Sopran)

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Christopher Hogwood

Johann Ludwig Krebs:

"Was Gott tut, das ist wohlgetan"

Gerhard Weinberger (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

Duett aus der Kantate "Was Gott tut, das ist wohlgetan" BWV 99

Karin Roman (Sopran)

Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Concerto Copenhagen

Leitung: Lars Ulrik Mortensen

Johann Sebastian Bachs Kantate für Solo-Sopran "Jauchzet Gott in allen Landen" BWV 51 gehört sicherlich zu den heute bekanntesten Vokalwerken des Leipziger Thomaskantors. Mit dem damaligen Sonntagsevangelium hat dieser jubilierende Text kaum etwas zu tun und so verwundert es nicht, dass diese Kantate den Zusatz trägt "et In ogni Tempo" - zu verwenden zu jeder Zeit. 1984 hat die englische Sopranistin und Spezialistin für Alte Musik Emma Kirkby diese Kantate zusammen mit dem damaligen SWF Sinfonieorchester Baden-Baden unter der Leitung von Christopher Hogwood aufgenommen, in diesem Jahr feiert sie ihren 75. Geburtstag.