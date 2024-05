Kantate vom 26.5.2024

Johann Sebastian Bach:

"O heilges Geist- und Wasserbad" BWV 165

Arleen Augér (Sopran)

Alyce Rogers (Alt)

Kurt Equiluz (Tenor)

Wolfgang Schöne (Bass)

Frankfurter Kantorei

Bach-Collegium Stuttgart

Leitung: Helmuth Rilling

Johann Michael Bach:

"Nun lasst uns Gott dem Herren"

Franz Haselböck (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

"Es ist ein trotzig und verzagt Ding" BWV 176

Johannette Zomer (Sopran)

Bogna Bartosz (Alt)

Klaus Mertens (Bass)

Amsterdamer Barock-Chor und -Orchester

Leitung: Ton Koopman

Am Ende seines ersten Leipziger Amtsjahres als Thomaskantor führt Johann Sebastian Bach zum Trinitatisfest 1724 wahrscheinlich die Kantate "O heilges Geist- und Wasserbad" BWV 165 auf. Komponiert hat er sie bereits 1715 in Weimar. In der damaligen Evangelienlesung ging es um das Treffen von Jesus und Nikodemus. Salomon Franck, der den Kantatentext geschrieben hat, hält sich eng an diese Vorlage und leitet den Anfang von der Bemerkung Jesu ab: "Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen“.