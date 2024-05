Kantate vom 12.5.2024

Johann Sebastian Bach:

"Sie werden euch in den Bann tun" BWV 44

Dorothee Mields (Sopran)

Damien Guillon (Countertenor)

Thomas Hobbs (Tenor)

Peter Kooij (Bass)

Collegium Vocale Gent

Leitung: Philippe Herreweghe

Johann Ludwig Krebs:

"In allen meinen Taten"

Edward Tarr (Trompete)

Irmtraud Krüger (Orgel)

Georg Philipp Telemann:

Schlusschor aus der Kantate "Sei getreu bis in den Tod"

Ensemble Polyharmonique

Leitung: Alexander Schneider

1724, in seinem ersten Amtsjahr als Leipziger Thomaskantor, komponiert Johann Sebastian Bach für den Sonntag Exaudi die Kantate "Sie werden euch in den Bann tun" BWV 44. Es ist seine letzte Neukomposition in seinem ersten Kantatenzyklus. Für die weiteren Anlässe bis zum Beginn des zweiten Jahreszyklus am ersten Sonntag nach Trinitatis arbeitet er ältere Kompositionen um. In dieser Kantate bezieht sich der unbekannte Textdichter auf die damalige sonntägliche Evangelienlesung aus den Abschiedsreden Jesu, in denen es um die Verheißung des Heiligen Geistes als Beistand und die Ankündigung von Verfolgung geht.