Mittagskonzert vom 21.7.2024

Für die Reihe #Zusammenspielen – Heimstudio hat Luís Antunes Pena eine radiophone Komposition kreiert. Das Stück ist in einer kleinen Synthesizer-Ecke in seinem Schlafzimmer entstanden. Musikalische Formen erwachsen hier aus einzelnen Loops: "immer neue Patches, immer neue Verbindungen, immer unbekannte Schaltungen", sagt Pena.

Die Aktion #Zusammenspielen richtete sich ursprünglich an Musiker*innen in Zeiten abgesagter Konzerte. Mit der Reihe Heimstudio haben wir das Projekt auf die Tätigkeit von Komponist*innen erweitert. In Kooperation mit SWR Kultur entstehen seither neue Eigenproduktionen @home.