Kämpfe für den Erhalt der Sabir-Musik in Italien

Sabir, das ist eine uralte Sprache, die in Italien heute fast unbekannt ist. Doch Sabir hat das italienische Kulturleben Jahrhunderte lang dominiert. Nun kommt sie vereinzelt bei den Sommerfestivals wieder zum Einsatz.

Der erste Eindruck trügt

Es hört sich an wie Italienisch, ist es aber nicht. Nicht wenige der gesungenen Worte der Canzone „Mediterraneo ostinato“ (hartnäckiges Mittelmeer), erinnern entfernt an italienische Wörter.

Doch sie sind verformt, beziehen sich auf ein spätmittelalterliches Italienisch, das wahrscheinlich Dante Alighieri, Autor der „Göttlichen Komödie“, verstanden haben wird.

Sprache des Mittelmeerraums

Auch die Canzone „Io sono del Mistral“, ein Liebeslied mit dem Refrain „Hevrin, Evita min“, in Italienisch „Hevrin amore mio“, also „Hevrin meine Liebe“, bietet eine Sprache, bei der man auch an eine Form des Esperanto denken könnte. Und tatsächlich, Sabir war eine Form des Esperanto.

Sabir ist der Name einer Sprache, die ungefähr zwischen dem 11. und 19. Jahrhundert im gesamten Mittelmeerraum gesprochen wurde. Das erste schriftliche Dokument in Sabir stammt aus dem Jahr 1296. Es handelt sich um ein Handbuch zur Navigation für den Mittelmeerraum, weiß der in Rom lebende Musiker und Musikhistoriker Stefano Saletti:

„Sabir war eine Sprache, die in allen Häfen des Mittelmeerraums gesprochen wurde. Und natürlich auf den Handelsschiffen, die die Küsten miteinander verbanden. Eine Art pidgin, eine Lingua Franca, die es den Menschen der verschiedensten Kulturen und Religionen an den Küsten des Mittelmeers erlaubte, miteinander zu kommunizieren und auch zu musizieren. Nur war es möglich, dass sich Menschen aus Venedig, aus Marseilles oder Barcellona mit Menschen aus Nordafrika oder von der östlichen Mittelküste verständigen konnten“

Keine schriftlichen Kompositionen überliefert

Stefano Saletti leitet die Banda Ikona, ein Orchesters, das diese seit rund 150 Jahren nicht mehr gebräuchliche Sprache musikalisch wieder aufleben lässt. Mit alten und mit neuen Texten in Sabir. Musikalisch mussten sich Saletti und die Banda Ikona etwas einfallen lassen, denn schriftliche Kompositionen mit Texten in Sabir konnten Sprachforscher bis heute nicht entdecken.

Aber der Musiker und sein Orchester orientierten sich an seit Jahrhunderten im Mittelraum existierende Klangvorbildern, an Melodien, die im Mittelalter entstanden waren und in denen musikalische Einflüsse Südeuropas mit denen Nordafrikas zusammen kamen. Musikalische Beeinflussungen, wie sie noch heute beispielsweise in der traditionellen Musik Süditaliens existieren.

Sabir in der Musik

„Se ti Sabir“ heißt es in der Arie des in Italien geborenen und in Frankreich berühmt gewordenen Komponisten Jean Baptiste Lully. Er komponierte die Musik zu Molières „Le Bourgeois Gentilhomme“. In einer Arie dieser Komödie wird die Lingua Franca Sabir mit Namen genannt.

Das heißt also, dass selbst die kultivierten Kreise des Theater- und Musiklebens im Frankreich Ludwig XIV. von dieser Sprache wussten. Lully wird sie wahrscheinlich aus Italien gekannt haben. Er ist übrigens der einzige Komponist der so genannten „seriösen“ klassischen Musik, der Sabir musikalisch thematisierte.

Abgelöst durch Französisch

Guido Cifoletti gilt als der angesehensten Kenner des Sabir in Italien. Laut Cifoletto sei Sabir der Name einer Lingua Franca. Das Wort existierte zwar schon vorher, doch erst mit der Schaffung der französischen Kolonien in Nordafrika wurde es offiziell.

Dadurch, dass das Französische im Mittelmeerhandel dominierend wurde, starb Sabir innerhalb von rund 50 Jahren aus.

Cifoletti zufolge setzt sich diese Lingua Franca zu rund 65 Prozent aus dem venezianisch-ligurischen Italienisch, zu 10 Prozent aus dem Spanischen und dem Rest aus verschiedenen arabischen, katalanischen, sardischen, griechischen, okzitanischen, sizilianische und türkischen Dialekten zusammen.

Wiederaufleben in Italien

In Italien finden sich seit einigen Jahren verschiedene Musiker und Gruppen, auch Experten mittelalterlicher und Renaissancemusik, die alte und neue Sabir-Texte in Musik umsetzen. Sie gehen dabei immer von traditionellen Melodien des gesamten Mittelmeerraums aus, die nachweislich seit Jahrhunderten existieren und vor allem im kulturell und sozial rückständigen Süditalien überleben konnten.

Immer mit dem Ziel, an den immensen und heute weitgehend vergessenen sprachlichen und musikalischen Reichtum dieser Regionen zu erinnern.