Junges musikalisches Doppeltalent aus Frankreich: Élise Bertrand

Mit fünf beginnt sie Klavier zu spielen, mit acht Geige und mit elf schreibt sie ihre ersten Stücke. Am Anfang entwickelt sich ihr Komponieren ganz spielerisch aus der Improvisation. Nach und nach hat Élise Bertrand dann ihre eigene Sprache gefunden, ihr eigenes musikalisches Universum erschaffen. Mit großem Erfolg: Studiert hat sie am Konservatorium in Paris und Preise bei verschiedenen Wettbewerben für Violine, Kammermusik und Komposition gewonnen. Das junge französische Doppeltalent strotzt nur so vor Kreativität und macht am liebsten alles auf einmal: "Ich bin keine Komponistin im Elfenbeinturm, abgekoppelt von der Realität auf der Bühne", erklärt Élise Bertrand, die als Geigerin international unterwegs ist und im Zeughaus Neuss mit ihrem Kammermusikpartner Gaspard Thomas zu einer musikalischen Reise durch ihre persönliche Klangwelt einlädt.

Élise Bertrand (Violine)

Gaspard Thomas (Klavier)

Ottorino Respighi:

Violinsonate h-Moll

Grażyna Bacewicz:

Partita

Élise Bertrand:

"Dans les abysses de lumière" op. 17

Wolfgang Amadeus Mozart:

Violinsonate G-Dur KV 301

Élise Bertrand:

Sonate-Poème op. 11

(Aufnahme vom 8. November 2024 aus dem Zeughaus, Neuss)