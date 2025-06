Jules Massenet: „Werther“

Es gibt nicht nur eine Welt, sondern unendlich viele mögliche: In Games und Filmen, in Literatur und Mythen, und nicht zuletzt in der eigenen Fantasie.

Wer „World Building“ betreibt, denkt sich ein Geflecht aus Orten, Figuren, Beziehungen, (Natur-)Gesetzen, Flora, Fauna, Religionen oder auch Technologien aus, in denen Handlungen nach gewissen Regeln stattfinden. Mittlerweile unterstützt spezielle KI-Software die Fiction-Autoren dabei. Und auch Musik kann fantasieren oder selbst fiktiv sein, sie kann Welten bauen oder einen eigenen Kosmos hüten.