Jugendmusikprojekt „Cantare“ 2023 in Heidelberg

Die Freie Waldorfschule in Heidelberg beherbergt in den Osterferien ganz besondere Gäste: musikbegeisterte junge Menschen aus ganz Deutschland und anderen europäischen Ländern sind dort untergebracht, um miteinander Musik zu machen. Möglich macht das „Cantare“ – eine Chortagung, die seit 2010 von jungen Musikbegeisterten ehrenamtlich organisiert wird.

Teilnehmer aus ganz Deutschland und Europa

2023 findet die Tagung unter dem Motto „Cantare – Vivaldi. Gjeilo. Und Du!“ statt. Ungefähr 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden sich in den Räumlichkeiten der Waldorfschule Heidelberg zusammen, schätzen mit Lina Goldbach, Projektorganisatorin und Salome Niedecken, künstlerische Leiterin von Cantare.

Die Musikerinnen und Musiker kommen von überall her, Deutschlands Norden ist mit Kiel vertreten, der Süden mit Teilnehmern vom Bodensee. Doch die Grenze ist nicht bei Deutschland gesetzt, Sängerinnen und Sänger aus Norwegen, Spanien, Israel und Ukraine erweitern das kulturelle Feld. Die Altersspanne reicht von 14 bis 35 Jahren.

Musik ohne Hürden

Die Besonderheit des Projekts sei vor allem die Offenheit, für den Chor ist zum Beispiel kein Vorsingen nötig, einzige Bedingung sei die Lust an Musik. Lediglich beim Orchester gebe es die Anforderung, dass man mit dem Instrument schon fortgeschritten sei.

Insgesamt zehn Tage wird zusammen musiziert, eine Verpflichtung für die kommenden Jahre steht dabei nicht im Raum. Den Abschluss bilden zwei Konzerte, bevor es zurück in den Alltag geht. Das Konzept scheint gut anzukommen, mit dabei seien Teilnehmer, die schon 14 Mal mitgemacht haben.

Bunte Klangfarben

Geprobt wird zum einen Antonio Vivaldis Gloria, für den Kontrast sorgt Ola Gjeilos Song of the Universal. Passend hierzu wurde in diesem Jahr auch ein Streichorchester auf die Beine gestellt, Ziel sei hier, einen musikalischen Bogen zu schlagen.

Das Ergebnis dieses Projektes ist am Freitag, 14. April um 18 Uhr in der Johanneskirche in Mannheim und am Samstag, 15. April um 18 Uhr in der Christuskirche Oftersheim zu hören.