Jazz global – Rund ums Mittelmeer

Mit Babette Michel

Mehr als 20 Länder säumen das "Mare Mediterraneum", das Europa, Asien und Afrika verbindet. Wenn Jazz auf mediterrane Musikstile wie Flamenco, griechische Volksmusik, sardische Polyphonie oder auf nordafrikanische Rhythmen und Mikrotöne der arabischen Musik trifft, einstehen einzigartige Klänge. Wir begegnen Musiker*innen mit Wurzeln in Griechenland (Tania Giannouli, Petros Klampanis), Libanon (Rabih Lahoud), Frankreich (Sissoko-Segal-Parisien-Peirani), Italien (Paolo Fresu), Tunesien (Dhafer Youssef) und anderen Ländern, Inseln und Regionen dies- und jenseits des Mittelmeeres.

Musikliste:

Petros Klampanis:

Hariklaki

Petros Klampanis



Louis Guglielmi:

La Vie en Rose

Richard Galliano

Paolo Fresu

Jan Lundgren



traditionell:

Perperouna

Savina Yannatou

Lamia Bedioui



traditionell:

Wade in the water. Allah Musau

Savina Yannatou

Lamia Bedioui



Tania Giannouli:

Spiral

Tania Giannouli



Faraj Suleiman:

Gone like a Dream

Faraj Suleiman



Joseph Tawadros:

Shebu (Shepherd's Bush)

Joseph Tawadros



Simona de Rosa:

Como es

Simona de Rosa



Dhafer Youssef:

Herbie's Dance

Dhafer Youssef



Rabih Lahoud:

Zeryab

Masaa



Marc Perrone:

Esperanza

Sissoko Segal Parisien Peirani



Oded Tzur:

Last bike ride in Paris

Oded Tzur

Manuskript zur Sendung