Jazz global – Duduk, Shvi, Kontrabass und Klavier: Armenischer Jazz

Mit Babette Michel

Armenische Flöten wie das Aprikosenholz-Instrument Duduk oder die Shvi sind im armenischen Jazz genauso zu Hause wie Kontrabass oder Klavier. Die erste Jazzband und den ersten Jazzklub in Armenien hat der 1945 geborene Pianist Levon Malkhasyan gegründet. Der Jazzpianist Vahagn Hayrapetyan spielt in seinen Bands eigene Stücke und verwandelt armenische Folksongs in Jazz. Von Hayrapetyan hat der Jazz-Avantgardist Tigran Hamasyan viel gelernt, der in seinem Werk "The bird of a thousand voices" auch mit kräftigem Synthesizer-Klang überrascht. Auch ihn stellt Babette Michel in dieser Sendung vor.

Musikliste:

Emilia Giuliani-Guglielmi:

Präludium op. 46 Nr. 1 für Gitarre, Sei Preludi, op. 46

Siegfried "Sigi" Schwab



Komitas:

Lorik

Levon Malkhasyan Jazz Trio



Vahagn Hayrapetyan:

Armenian Folk Dance

VAN Quartet and Vahagn Hayrapetyan



Tigran Hamasyan:

Areg And Manushak (He Saw Her Reflection In The Water)

Tigran Hamasyan



Tigran Hamasyan:

The Saviour Is Condemned

Tigran Hamasyan



Tigran Hamasyan:

Flaming Horse And The Thunderbolt Sword (From The Depths Of The Sea)

Tigran Hamasyan



Tigran Hamasyan & Arve Henriksen & Eivind Aarset & Jan Bang:

Tsirani Tsar

Tigran Hamasyan & Arve Henriksen & Eivind Aarset & Jan Bang



Alexander Harutyunyan:

Caravan

State Jazz Orchestra of Armenia



Komitas:

Habrban

State Jazz Orchestra of Armenia



Claude Tchamitchian:

Healthy Rage Part 1

Claude Tchamitchian Quintet



Sayat Nova:

I Will Not Be Sad In This World

Gasparyan Jr & Hyusnunts & Hayrapetyan & Baboian



Arto Tuncboyacian:

Street Walk

Arto Tuncboyacian



MVF Band:

In Yerevan

MVF Band

Manuskript zur Sendung