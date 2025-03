Jazz global – Die Tiefen der Welt: Bassist*en von überall

Mit Konrad Bott

Wer wird oft belächelt, aber geliebt? Wer wird manchmal verspottet, aber dringend gebraucht? Genau, die Bassist*innen. Ob akustisch, elektrisch oder sogar elektronisch - es gibt großartige Exemplare auf allen Kontinenten. Na gut, auf fast allen Kontinenten. Bei Pinguinen sind Instrumente generell nicht sehr gefragt. In dieser Sendung suchen wir Ihnen ein paar besonders begabte Bassist*innen raus und freuen uns aufs Sliden, Tappen, Poppen und Slappen in den tiefen Lagen.

Musikliste:

n.n.:

Voice of the Southland

Thelma Terry & Her Playboys



Ruth Goller:

She was my Own She was Myself

Ruth Goller



Mohini Dey:

First Food Then You

Mohini Dey



Maike Hilbig:

Cremant

Dead Leaf Butterfly



Linda May Han Oh:

Chimera

Linda May Han Oh



Mali Obomsawin:

My Way's Cloudy

Mali Obomsawin & Jake Blount feat. Joe Rainey



Daria Shorr:

Obscure

Daria Shorr



Noriko Ueda:

Komorebi

Artemis



Manou Gallo:

Roucascas

Manou Gallo



Manou Gallo:

Maïsha

Manou Gallo



Karoline Höfler:

Zum Verzicht

Karoline Höfler & Dizzy Krisch

Manuskript zur Sendung