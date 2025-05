Mittagskonzert vom 17.5.2025

Im Gleichklang

Emilie Mayer:

Streichquartett G-Dur

Consone Quartet



Bearbeitungen von:

Wolfgang Amadeus Mozart:

Konzert Nr. 13 C-Dur KV 415

Klavierquintett Es-Dur KV 452

Kristian Bezuidenhout (Hammerklavier)

Consone Quartet

(Konzert vom 14. Mai 2025 im Rokokotheater)

Emilie Mayer komponierte acht Sinfonien, doch auch für den Kammermusiksaal gibt es genügend Aufführungsmaterial. Zum Beispiel das Streichquartett G-Dur, gespielt vom Consone Quartet, das mit seinem Namen „Harmonie" verspricht. Harmonisch wird es auch mit W. A. Mozart. Das Konzert Nr. 13 in C-Dur (KV 415) erklingt in einer Bearbeitung für die Besetzung mit Kristian Bezuidenhout am Hammerklavier, auch das Klavierquintett in Es-Dur (KV 452) wird in einer Bearbeitung - von Ernst Naumann - dargeboten. Wer beim zweiten Satz an die Oper Don Giovanni denkt: Den Beginn kennt man aus der Registerarie.