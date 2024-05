Im Gespräch: Die Opernwelt des John Adams

Jörn Florian Fuchs im Gespräch mit Bernd Künzig über das Musiktheater des amerikanischen Komponisten

Der amerikanische Komponist John Adams gehört zu den produktivsten Opernschöpfern unserer Zeit. Mittlerweile sind von ihm allein neun Bühnenwerke komponiert worden, die auch von zahlreichen europäischen Häusern auf den Spielplan gesetzt wurden.

Die Bandbreite dieses oft auch politischen Musiktheaters ist groß, klanglich suggestiv und oft auch unterhaltsam. Legendär ist seine erste Politoper über den Besuch des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon in Mao Tse Tungs China. Aber auch ein Neudenken von Mozarts "Zauberflöte" findet sich, wie auch ein abgründiges Werk über die Schöpfer der Atombombe.

Musikliste:

John Adams: Nixon in China (1987):

Anfang (1. Akt)

"News", Szene Nixon (1. Akt)

Sanford Sylvan (Chou En-Lai)

James Maddalena (Richard Nixon)

"Das Frauenbataillon", 2. Szene (2. Akt)

Carolann Page (Pat Nixon)

Thomas Hammons (Kissinger)

Mari Opatz (Mao's Secretary)

Stephanie Friedman (Mao's Secretary)

Marion Dry (Mao's Secretary)

"I am the wife of Mao Tse Tung", Finale (2. Akt)

Trudy Ellen Craney (Chiang Ch'ing)

"Mao steigt aus dem Porträt", (3. Akt)

Sanford Sylvan (Chou En-Lai)

James Maddalena (Richard Nixon)

Carolann Page (Pat Nixon)

Thomas Hammons (Kissinger)

Orchestra of St. Luke's

Leitung: Edo de Waart

John Adams: Death of Klinghoffer (1991):

Prologue Chorus of the exiled Palestinians

The London Opera Chorus

"Molqi", 1. Szene (1. Akt)

Thomas Young (Molqi)

Janice Felty (Swiss Grandmother)

Austrian Woman - Captain, 2. Szene (1. Akt)

James Maddalena (Captain)

Janice Felty (Austrian Woman)

The London Opera Chorus

Klinghoffer - Rambo, 1. Szene (2. Akt)

Sanford Sylvan (Leon Klinghoffer)

Thomas Hammons (Rambo)

Janice Felty (Austrian Woman)

The London Opera Chorus

Aria of the Falling Body (Gymnopédie), 2. Szene (2. Akt)

Sanford Sylvan (Leon Klinghoffer)

The London Opera Chorus

Marilyn Klinghoffer, 3. Szene (2. Akt)

Sheila Nadler (Marilyn Klinghoffer)

The London Opera Chorus

Orchester der Opéra de Lyon

Leitung: Kent Nagano

John Adams: El Niño (Oratorium) (2000):

"Hail, Mary, gracious!", 1. Teil Nr. 2

Dawn Upshaw (Sopran)

Daniel Bubeck (Countertenor)

Brian Cummings (Countertenor)

Steven Rickards (Countertenor)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Kent Nagano

"Shake the heavens", Nr. 9

Willard White (Bariton)

"A palm tree", Nr. 13

Lorraine Hunt Lieberson (Mezzosopran)

Willard White (Bariton)

Daniel Bubeck (Countertenor)

Brian Cummings (Countertenor)

Steven Rickards (Countertenor)

London Voices

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Kent Nagano

John Adams: Doctor Atomic (2005):

Ausschnitt aus der Ouvertüre

"Am I in your light", 2. Szene (1. Akt)

Julia Bullock (Kitty Oppenheimer)

"Batter my heart", 3. Szene (1. Akt)

Gerald Finley (Robert Oppenheimer)

"Pasqualita in the north the cloud flower blossoms", 1. Szene (2. Akt)

Jennifer Johnston (Pasqualita)

"Countdown", 4. Szene (2. Akt)

BBC Singers

BBC Symphony Orchestra

Leitung: John Adams

John Adams: A Flowering Tree (2006):

"Storyteller", 1. Szene (1. Akt)

Eric Owens (Storyteller)

Schola Cantorum de Venezuela

"Kumudha's Final Transformation", 7. Szene (2. Akt)

Schola Cantorum de Venezuela

London Symphony Orchestra

Leitung: John Adams

John Adams: Antony and Cleopatra (2022):

"Antony and Cleopatra", Duett

Gerald Finley (Antony)

Amina Edris (Cleopatra)

San Francisco Opera Orchestra

Leitung: Eun Sun Kim