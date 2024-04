Konzertreise auf dem Fahrrad

Ida Riegels machte im Frühjahr 2018 eine Konzerttournee am Rhein entlang. Das Besondere: sie fuhr die 1000 km mit dem Fahrrad und dem Cello auf dem Rücken – von der Quelle in den Schweizer Alpen bis zur Mündung im niederländischen Rotterdam. Von April bis Juni waren ursprünglich 20 Konzerte mit Werken von Bach und eigenen Kompositionen geplant, letztendlich wurden es aber mehr. Das Cello hatte sie extra für die Konzertreise selbst gebaut.

Gespräch mit Ida Riegels nach der Reise:

Ida Riegels lebt als freiberufliche Musikerin in Kopenhagen. Es war nicht das erste Mal, dass sie eine Konzertreise auf zwei Rädern machte. 2017 fuhr sie von Arnstadt nach Lübeck – jene berühmte 400 Kilometer lange Route, die Johann Sebastian Bach einst zu Fuß absolvierte.

Diesmal sollte ihr Weg drei Mal so weit führen: am Rhein entlang, von der Quelle in den Schweizer Alpen bis zur Mündung im niederländischen Rotterdam. Derzeit ist sie am Oberrhein unterwegs.

Reportage: Unterwegs mit Ida Riegels

Auf der Straße in Kontakt kommen

Die meisten ihrer Konzerte spielte Ida Riegels in kleinen Kirchengemeinden. Oft boten ihr Gemeindemitglieder einen Schlafplatz an oder luden sie zum Essen ein. Mit den Leuten in Kontakt kommen und die deutsche Sprache und Kultur besser kennen lernen – auch deshalb machte die Dänin diese Reise.

Ida Riegels über ihre Motivation: "Klassische Musik ist so schön und ich finde es schade, wenn sie nicht für alle da ist. Ich bringe sie sozusagen auf die Straße."

Riegels hat das Instrument aus Neugierde für ihre Reise selbst gebaut – bei einem zweiwöchigen Crashkurs und mit Hilfe von Video-Tutorials auf YouTube. Dass das Cello so gut klingen würde, hätte sie nicht gedacht.