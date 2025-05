Happy birthday: 100 Jahre Walt Disney!

Richard M. Sherman:

Ouvertüre aus dem Film "Mary Poppins"

Sammy Fain / Sammy Cahn:

"The second star to the right" aus dem Film "Peter Pan", bearbeitet von Toby Young

Ned Washington / Oliver Wallace:

"When I see an elephant fly" aus dem Film "Dumbo", bearbeitet von Nick Ashby

Larry Morey / Frank Churchill:

"Someday my prince will come" aus dem Film "Schneewittchen und die sieben Zwerge", bearbeitet von Alexander L'Estrange

Peter Tschaikowsky:

"Blumenwalzer" aus "Der Nußknacker" op. 71a

Al Rinker / Floyd Huddleston:

"Ev'rybody wants to be a cat" aus dem Film "The Aristocats", bearbeitet von Toby Young

Alan Menken / Stephen Schwartz:

"The bells of Notre-Dame" aus dem Film "Der Glöckner von Notre-Dame", bearbeitet von Toby Young

Randy Newman:

"When she loved me" aus dem Film "Toy Story 2", bearbeitet von Philip Lawson

Alan Menken:

"Prince Ali" aus dem Film "Aladdin", bearbeitet von Jim Clements

Franz Schubert:

Ave Maria, bearbeitet von Matthias Kaufmann

Danny Jacob / Ali Olmo:

"Aloha, e komo mai" aus dem Film "Lilo & Stitch", bearbeitet von Toby Young

Robert López / Kristen Anderson-López:

"Remember me" aus dem Film "Coco", bearbeitet von Jim Clements

Phil Collins:

"On my way" aus dem Film "Brother Bear", bearbeitet von Jim Clements

Amilcare Ponchielli:

"Tanz der Stunden" aus der Oper "La Gioconda", bearbeitet von Enrico Delamboye

Leigh Harline / Ned Washington:

"When you wish upon a star" aus dem Film "Pinocchio", bearbeitet von John Rutter

Robert López / Kristen Anderson-López:

"Let it go" aus dem Film "Die Eiskönigin", bearbeitet von Nico Muhly

Elton John:

"Can you feel the love tonight?" aus dem Film "The Lion King", bearbeitet von Jamey Ray

Richard M. Sherman / Robert Sherman / Irwin Kostal:

"Supercalifragilisticexpialidocious" aus dem Film "Mary Poppins", bearbeitet von Christopher Bruerton

Terry Gilkyson:

"The Bare Necessities" aus dem Film "Das Dschungelbuch", bearbeitet von Jamey Ray

Richard M. Sherman / Robert Sherman:

"The Age of Not Believing" aus dem Film "Bedknobs and Broomsticks", bearbeitet von Alexander L’Estrange



WDR Funkhausorchester

The King’s Singers:

Patrick Dunachie, Edward Button (Countertenor)

Julian Gregory (Tenor)

Christopher Bruerton, Nick Ashby (Bariton)

Piers Connor Kennedy (Bass)

Leitung: Enrico Delamboye



(Konzert vom 4. April 2025 in der Philharmonie, Köln)

The King's Singers - 100 Years Of Disney: "Schneewittchen", "Mary Poppins", "Der König der Löwen" - zeitlose Soundtracks, die schon Generationen von Fans verzaubert haben. Nostalgie und ganz große Emotionen sind daher garantiert, wenn das legendäre A-cappella-Sextett The King's Singers und das WDR Funkhausorchester das Publikum mitnehmen auf eine märchenhafte Reise durch die schönsten Disney-Melodien.