Mein Mojitobot: Der Komponist und die K.I.

K.I., Künstliche Intelligenz, ist derzeit in aller Munde und in manchen Bereichen bereits jetzt ganz schön gut. Und sogar genauer, geschickter und schneller als Kolumnist und Komponist Gordon Kampe. Was hat er der K.I. entgegenzusetzen?

Hauptsache innovativ oder „Irgendwas mit K.I.“

Das war lustig damals – ein paar Jahre ist das erst her, im Frühjahr 2023 oder so. Überall ploppten Dialoge auf, die man mit einem K.I.-Chatbot generieren konnte. Manchmal waren die ziemlich nah an der Realität. Jedenfalls staunten wir sehr, hatten Spaß und auch einen leichten Grusel.

Ach, was war ich aber genervt manchmal: Man musste nur in irgendein Programmheft oder in einen Drittmittel-Antrag „K.I.“ reinschreiben (oder vom Bot reinschreiben lassen, leere Phrasen kann der schon ganz gut) und Zack! Das war sofort der „hot shit“ und dabei fast egal, wie jämmerlich oft das Ergebnis war.

Über die bisherigen Experimente, etwa eine Zehnte Sinfonie von Beethoven, die so voller musikalischer Dürftigkeit war, dass man schwerlich damit eine Musiktheorie-Zwischenprüfung bestehen würde, wurde gesagt: Das ist aber alles erst der Anfang! Etwaige Einsprüche wie „Kreativität und Überraschung, das könne K.I. ja nun mal nicht“, wurde von den K.I.-Dudes mit einem Lächeln quittiert: Tja, du analoges Würstchen, du hast das alles nicht verstanden!

Lieber menschliche Kreativität oder künstlich intelligente Reproduzierbarkeit? Bei Gordon Kampe obsiegte der Trotz über die Faulheit. IMAGO IMAGO / Bihlmayerfotografie

Die Stunde des „Trotzismus“

Irgendwann im Sommer 2023 war ich kurz davor: Ich saß in meinem viel zu heißen Dachkämmerchen, blickte auf den welken Rasen und hatte schlimmen Rücken vom Tippen einer Partitur. Hach, dachte ich... Jetzt 'ne schnieke K.I., die mir diesen Quark hier macht und ich mache im Gegenzug einen eisgekühlten Bommerlunder auf.

Doch plötzlich fuhr es in mich: Kinners, jetzt ist Zeit für Avantgarde! Ich erinnerte mich an meinen Lehrer Hespos, der mir „antizyklisches“ Komponieren empfahl. Ich spitzte also meine Bleistifte, sammelte Papier aus dem Schrank und los ging’s. Ich wurde trotzig und so war die Stunde des „Trotzismus“ gekommen. Endlich hatte ich meinen ganz eigenen Ismus.

Was „so klingt wie“ ist längst nicht „wie“

Hurra! Wenn alle von K.I. sprachen, spitzte ich die Bleistifte. K.I. war damals schon schneller, effizienter, geschickter, genauer als ich. K.I., das ahnten wir bereits, wird die tollsten Sachen können. Vielleicht würde eine K.I. mal so pseudo-schön komponieren können, dass sogar eine gewisse Fake-Rührung möglich wäre. Was aber gelegentlich vergessen wurde: Was „so klingt wie“ ist längst nicht „wie“.

Die K.I. könnte einen Triller komponieren, der so klingt wie der Triller in Schuberts B-Dur-Sonate. Die K.I. ahnt aber nicht den trillernden Sensenmann, der Schubert bald heimsuchen sollte. „K.I.?“, dachte ich da, „total overrated. Ich kann viel geiler komponieren als du, du klingende Tütensuppe.“

Dank Erfolgssiegel Erfolgsdrink für den Erfolgsmenschen: Ein Mojito, frisch vom Mojitobot IMAGO Wirestock

Jedenfalls führte ich dann im Laufe der nächsten Jahre das „GAUGS“ ein – das „Ganz-Alleine-AusGedacht-Siegel“. Das war ein voller Erfolg: 2024 hielt man mich noch für einen verschrobenen Heini, 2025 machten die ersten mit, 2026 brachte ich es an den Markt, 2029 gingen wir an die Börse! Kurz darauf vertickte ich meine Anteile dann an Mark Zuckerberg, der nach dem Ende von Facebook und Co. nach neuen Aufgaben suchte.

Jetzt liege ich hier am Strand auf Barbados und mein Mojitobot bringt gerade Nachschub. Prösterchen!