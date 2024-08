Es ist nun schon seit einigen Wochen bekannt: Die Hochschule in Weimar schließt ihr Institut für Alte Musik. Eine traurige Nachricht, die wir uns zum Anlass genommen haben, nach dem aktuellen Stand der Alten Musik in SWR-Sendegebiet zu schauen. Magnus Pötschke war an der Hochschule für Musik in Freiburg und hat dort einmal nachgefragt.