Giacomo Puccini: „Madama Butterly“

Es werde Licht! - so sprach der Herr. Das steht schon in der Genesis. Also wurde es Licht, und aus diesem Moment hat Joseph Haydn den schönsten C-Dur-Akkord der Musikgeschichte gemacht. Dann ging es richtig los mit Mondschein und Sternenfunkeln, Sonnenstrahl, Blitz und Feuerwerk, dass es nur so blendet. Begeben wir uns auf die Spuren Licht-inspirierter Musik quer durch die Zeiten. Sonnenaufgänge wird es geben, Aufgänge und Untergänge, und auch die Nacht und das Zwielicht werden nicht fehlen. Und die Königin kommt auch vor: die Orgel! Das vielleicht einzige Instrument, das Licht machen kann.

Josef Haydn: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aus: Die Schöpfung

Maximilian Schmitt, Chor des Bayerischen Rundfunks, Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini



Modest Mussorgski: Morgendämmerung über der Moskva. Aus: Chowantschnina

Cincinnati Symphony Orchestra

Leitung: Paavo Järvi



Ottorino Respighi: Pini di Gianicolo. Aus: Pini di Roma

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Josep Caballé-Domenech



Olivier Messiaen: Jardin du sommeil d’amour. Aus: Turangalila

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling



Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune

Berliner Philharmoniker

Leitung: Simon Rattle



Ennio Morricone: Il deserto. Aus: The Good, the bad and the ugly (Film Sergio Leone 1966)



György Ligeti: Lontano

Wiener Philharmoniker

Leitung: Claudio Abbado



Louis Vierne: Pièces de fantaisie

Olivier Latry, Orgel



Gaetano Donizetti: Ah! Mes amis. Aus: La fille du regiment

Luciano Pavarotti, Orchestrra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Richard Bonynge



Georg Friedrich Händel: Feuerwerksmusik. Ouverture

German Brass



Charles Koechlin: Clair de lune sur les jardins

Kathryn Stott, Klavier