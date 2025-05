Geistliche Musik

Jede Stimme zählt! - Chormusik für viele Stimmen

Bundesjugendchor

Leitung: Anne Kohler

Joby Talbot:

"Roncesvalles" aus "Path of miracles"

Hildegard von Bingen:

"Vos flores rosarum"

Thomas Tallis:

"Spem in allium"

Krzystof Penderecki:

"Stabat Mater"

Lasse Thoresen:

"From Sweet-Scented Streams of Eternity"

Michael Ostrzyga:

"Deus in adjutorium"

(Konzert vom 14. März 2025 in der Stuttgarter Stiftskirche)



Josef Gabriel Rheinberger:

Orgelsonate Nr. 3 G-Dur op. 88

Stefan Johannes Bleicher (Orgel)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Missa brevis F-Dur KV 192

Susan Gritton (Sopran)

Frances Bourne (Alt)

Sam Furness (Tenor)

George Humphreys (Bass)

Choir of St John's College

St John's Sinfonia

Leitung: Andrew Nethsingha

Erstmals singt der Bundesjugendchor in der Stuttgarter Stiftskirche. Das Auswahlensemble des Deutschen Musikrats wird seit seiner Gründung 2021 von der Detmolder Chorleitungsprofessorin Anne Kohler geleitet. Mit dem a cappella-Programm „Jede Stimme zählt! - Chormusik für viele Stimmen“ stellt der Bundesjugendchor sein großes musikalisches Können unter Beweis: mit Werken wie dem 40-stimmigen „Spem in Alium“ von Thomas Tallis oder den 16 geforderten Stimmen in der Partitur des Norwegers Lasse Thoresen, die mit ihrer komplexen Harmonik eine besondere Herausforderung an den Chor stellt.