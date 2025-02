Abendkonzert vom 23.2.2025

Geistliche Musik

William Byrd:

Messe für 4 Stimmen

The Tallis Scholars

Leitung: Peter Phillips

John Tavener:

Five anthems from the veil of the temple

Winchester Cathedral Choir

George Castle (Orgel)

Leitung: Andrew Lumsden

Bjarne Hersbo:

Bits and Pieces, Maybe an Organ Mass

Christoph Keggenhoff (Orgel)

Ralph Vaughan Williams:

Five mystical songs

Simon Keenlyside (Bariton)

Graham Johnson (Klavier)

James MacMillan:

Magnificat and Nunc dimittis

Wells Cathedral Choir

Jonathan Vaughan (Orgel)

Leitung: Matthew Owens

Arvo Pärt:

Annum per annum

Christoph Keggenhoff (Orgel)

Im anglikanischen England Elisabeths I. komponiert William Byrd drei katholische Messen, ein Wagnis, das ihn Kopf und Kragen hätte kosten können. Sir John Tavener wendet sich der orthodoxen Kirchenmusik zu und schreibt Musik für die ganznächtliche Vigil "The Veil of the Temple". Mit seinen Mystical Songs greift Ralph Vaughan Williams auf Gedichte aus dem Zyklus "The Temple" von George Herbert zurück. Und James MacMillan vertont Magnificat und Nunc dimittis, zwei Stücke, die fester Bestandteil eines jeden Vespergottesdienstes sind. Dazu gibt es Orgelmusik von Bjarne Hersbo und Arvo Pärt aus dem Speyrer Dom.