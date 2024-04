Geheimnisvoll und klug – Die Königin von Saba

Von Ines Pasz

Schön ist sie, klug, reich und geheimnisvoll. Schon ihr Name weckt Assoziationen an eine märchenhafte Welt aus verlockender Pracht und Sinnlichkeit: die Königin von Saba, auch Belkis oder Makeda genannt. In den drei großen Religionen Christentum, Judentum und Islam hat sie ihren Platz, steht da für Weisheit und weibliche Selbstbestimmung. Eine biblische Figur, die es wahrscheinlich so nie gegeben hat, die aber bis in unsere Zeit eine starke Ausstrahlung und Faszination besitzt. "Lost in Music" sucht ihre Spuren in Literatur, Malerei und vor allem in der Musik.

Georg Friedrich Händel:

Der Einzug der Königin von Saba, aus: Solomon

Accademia Bizantina

Leitung: Stefano Montanari

Georg Friedrich Händel:

Salomon, Arie der Königin, aus: Solomon

Ruby Hughes (Sopran)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Laurence Cummings

Driss al Maloumi:

Improvisation auf der Ud

Driss al Maloumi

N. N.:

Dialogue des chants: aus: La Paix terrestre: un espoir et un devoir

Montserrat Figueras (Sopran)

Driss al Maloumi (Singstimme)

Yair Dalal (Singstimme)

Hespèrion XXI

Leitung: Jordi Savall

Ottorino Respighi:

Tanz der Bilqis

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Alessandro Crudele

Traditional:

En la santa Helena (Instrumentalensemble)

Hespèrion XXI

Leitung: Jordi Savall

Karl Goldmark:

aus: Die Königin von Saba

Nuttaporn Thammathi (Tenor)

Karoly Szemeredy (Bariton)

Katerina Hebelkova (Mezzosopran)

Opernchor des Theater Freiburg

Philharmonisches Orchester Freiburg

Leitung: Fabrice Bollon

Fazıl Say:

Sevenlere Dair, Bearbeitung für 2 Klaviere

Ferhan Önder (Klavier)

Charles-Francois Gounod:

Die Königin von Saba, Rezitativ und Arie der Balkis

Elīna Garanča (Mezzosopran)

Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna

Leitung: Yves Abel

Georges Ivanovich Gurdjieff:

Bayaty

Anja Lechner (Violoncello)

Vassilis Tsabropoulos (Klavier)

Kayhan Kalhor:

Blue as the Turquoise Night

Yo-Yo Ma (Violoncello)

Silk Road Ensemble

Georg Friedrich Händel:

Lieblich wie des Tages Pracht, aus: Solomon

Rosemary Joshua (Sopran)

Sarah Connolly (Mezzosopran)

The English Concert

Leitung: Harry Bicket

Renaud García-Fons:

Sylvains d' Orient

Renaud García-Fons (Kontrabass)

Claire Antonini (Theorbe, Laute)

SWR2 Lost in Music vom 25.12.2023 | Geheimnisvoll und klug – Die Königin von Saba