Am Mikrofon: Gregor Papsch

Gast im Studio: Die Schriftstellerin Tanja Kinkel

Tanja Kinkel ist die Erfinderin des modernen historischen Romans in Deutschland. Ihre Bücher handeln oft von starken Frauen, die gegen die Regeln ihrer Zeit für Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben kämpfen. In einem Ihrer ersten Bücher war das im 12. Jahrhundert Königin Eleonore, "Die Löwin von Aquitanien". Im neuen Roman "Wind der Freiheit" ist es die Demokratin Louise Otto, die im 19. Jahrhundert zur Mitbegründerin der deutschen Frauenbewegung wird. Ihre Leidenschaft für die Geschichte ist Tanja Kinkel die Wiege gelegt: in Bamberg, dem fränkischen Rom, ist sie geboren worden.





Fanny Hensel:

Gondellied, op. 1 Nr. 6

Chen Reiss (Sopran)

Jewish Chamber Orchestra München

Leitung: Daniel Grossmann

Fanny Hensel:

"September" aus "Das Jahr"

Diana Sahakyan (Klavier)

Angelo Badalamenti:

Twin peaks main theme

Angelo Badalamenti

Murray Gold:

This is Gallifrey: Our childhood, our home, Doctor Who

The BBC National Orchestra Of Wales

Leitung: Ben Foster

Edvard Grieg:

Peer Gynt. Suite Nr. 1, " In der Halle des Bergkönigs"

SWR Symphonieorchester

Leitung: Michael Schønwandt

Georg Friedrich Händel:

2 Sätze aus Feuerwerksmusik D-Dur

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Michael Francis

Carl Orff:

"O Fortuna" aus Carmina Burana

Zürcher Sing-Akademie

Tonhalle-Orchester Zürich

Leitung: Paavo Järvi

Florence Price:

Sinfonie Nr. 3 c-Moll, 3. Satz: Juba.

Women's Philharmonic

Leitung: Apo Hsu

John Lennon, Paul McCartney:

Let it be

The Beatles

Bear McCreary:

The shape of things to come