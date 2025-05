Am Mikrofon: Tabea Dupree

Gast im Studio: Der Schauspieler, Kabarettist und Regisseur Josef Hader

Der Grantler ist ein anderes Wort für den Österreicher. So was kann man glauben, wenn man den Schauspieler, Kabarettisten und Regisseur Josef Hader erlebt. Bekannt geworden ist er als Kommissar Brenner in den Verfilmungen der Krimis von Wolf Haas. Der Kabarettist hat das Genre neu erfunden mit Monologen, die mehr Theater als reine Belustigung sind. Sein filmisches Regiedebüt "Wilde Maus" stellt den schlimmsten Typus eines Nörglers und Grantlers ins Zentrum: den Musikkritiker als Terroristen. Wahrscheinlich ist Josef Hader im wirklichen Leben aber ein netter Zeitgenosse.



Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie 35 "Haffner"

Danish National Chamber Orchestra

Leitung: Ádám Fischer

Georg Danzer:

Ruaf mi net an

Georg Danzer

William Edward "Billy" jr Taylor, Richard Lamb:

I wish I knew how it would feel to be free

Nina Simone

Orchester

Leitung: Sammy Lowe

Johann Strauß Sohn:

Die Fledermaus Operette in 3 Akten

Unter Donner und Blitz

Hermann Prey

Julia Varady

René Kollo

Iwan Rebroff

Lucia Popp

Benno Kusche

Bernd Weikl

Ferry Gruber

Evi List

Franz Muxeneder

Nikolai Lugowoi

Chor der Bayerischen Staatsoper

Orchester der Bayerischen Staatsoper

Leitung: Carlos Kleiber

Tom Waits:

In the neighbourhood

Tom Waits

Ensemble

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 102 B-Dur

Concertgebouw-Orchester

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Otis Redding:

Respect

Aretha Franklin