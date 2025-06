Gast im Studio: Der Regisseur und Filmemacher Jan Schmidt-Garre

Am Mikrofon: Tabea Dupree







Mit Dokumentationen über die Alchemie des Klaviers oder die Psychologie der Sängerinnen ist der Regisseur und Filmemacher Jan Schmidt-Garre bekannt und preisgekrönt worden. Die Welt der Musikerinnen und Musiker wird von ihm mit ungeahnten Perspektiven ins bewegte Bild gesetzt. Die Oper liegt dem Sohn einer Opernkiritikerin und eines Musikwissenschaftlers im Blut und er schreibt sie mit dem Erben des Musiktheaters fort: dem Kino. Er ist ein Grezüberschreiter par excellence und ist ohnehin international in der Welt der Musik unterwegs mit Kamera und Aufnahmegerät.



Béla Bartók:

"Abend auf dem Lande", Nr. 5 aus Zehn leichte Stücke für Klavier

Béla Bartók (Klavier)



Maurice Ravel:

Suite Nr. 2 zum Ballett "Daphnis et Chloé"

Philharmonischer Chor München

Münchner Philharmoniker

Leitung: Sergiu Celibidache



Ludwig van Beethoven:

"Er sterbe", Arie des Pizarro aus "Fidelio" op. 72

Theo Adam (Bass, Pizarro)

Chicago Symphony Orchestra

Leitung: Georg Solti



Ruggero Leoncavallo:

"E finita" aus "Zazà", Commedia lirica in 4 Akten

Ermonela Jaho (Sopran)

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Maurizio Benini



Claude Debussy:

"Il pleure dans mon cœur" aus Ariettes oubliées No. 2, bearbeitet für Violine und Klavier

Jascha Heifetz (Violine)

Emanuel Bay (Klavier)



Bernard Herrmann:

"Conversation Piece" aus dem Film "North by Northwest"