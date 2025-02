Am Mikrofon: Eva Schramm

Gast im Studio: Der ehemalige Torwart Timo Hildebrand

Im Fußball-Leben von Timo Hildebrand ging es ziemlich auf und ab: der gefeierte Torwart in der Nationalelf, die deutsche Meisterschaft mit dem VFB Stuttgart, der Pokal in Valencia, dann aber immer auch wieder Enttäuschungen und persönliche Niederlagen. Doch Timo Hildebrand kämpft sich zurück, spielt wieder in Topmannschaften, bis zum guten Karriere-Ende 2016 in Frankfurt. Seitdem hat er sich immer wieder neu erfunden, veranstaltet Yoga-Events, engagiert sich bei einer Hilfsorganisation und eröffnet vor 4 Jahren in Stuttgart ein veganes Restaurant, für einen, wie er sagt "aktiveren, gesünderen Lebensstil".



Bill Withers:

Lovely day

Bill Withers (Gesang)

Ludovico Einaudi:

Una mattina

Ludovico Einaudi (Klavier)

Ben E. King:

Stand by me

Till Brönner (Trompete)

Gregory Porter (Gesang)

Ensemble

Paul "Bono" Hewson:

Ordinary love

U2

Jan Prasil:

ready now

Amistat

José Padilla:

Valencia

José Carreras (Tenor)

English Chamber Orchestra

Leitung: Robin Stapleton

Jorrit Kleijnen:

Where the heart is

HAEVN