Zu Gast im Studio: Der Dirigent Kirill Karabits

Am Mikrofon: Tabea Dupree

Gast im Studio: Der Dirigent Kirill Karabits

Der ukrainische Dirigent Kirill Karabits hat erst kürzlich sein Debüt beim SWR Symphonieorchester gegeben. Ein Unbekannter ist er hierzulande aber nicht. Dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg war er lange Zeit verbunden, unter anderem als Dirigent von Ballettmusiken der legendären "Ballets russes"-Truppe. Die Musik von Prokofiew oder Schostakowitsch liegt dem langjährigen Chefdirigenten des Bournemouth Symphony Orchestra besonders. Aber seine Leidenschaft gehört der Entdeckerfreude und der Verbreitung der komponierten Musik seiner ukrainischen Heimat. Karabits ist aber auch Stuttgart verbunden, denn er hat sogar an der Bach-Akademie bei Helmuth Rilling gelernt. Mit all dem ist er ein idealer Botschafter des musikalischen Humanismus in schwierigen Zeiten.



Kara Abulfasowitsch Karajew:

aus: Die sieben Schönen. Suite aus dem gleichnamigen Ballett für Orchester (The Seven Beauties)

I. Walzer Allegro molto- Tempo di valse- Più mosso- Allegro molto

Bournemouth Symphony Orchestra

Leitung: Kirill Karabits

Awet Terterian:

Symphony No. 3 III. Crotchet

Bournemouth Symphony Orchestra

Leitung: Kirill Karabits

Theodore Akimenko:

La Nymphe Larmoyante

RAI National Symphony Orchestra

Leitung: Kirill Karabits

Boris Ljatoschinskij:

aus: Sinfonie Nr. 3 h-Moll, op. 50 "Peace shall defeat War"

3. Satz: Allegro feroce

Bournemouth Symphony Orchestra

Leitung: Kirill Karabits

Ivan Karabits:

Konzert für Orchester Nr. 1 ' A Musical Gift to Kyiv'

Bournemouth Symphony Orchestra

Leitung: Kirill Karabits