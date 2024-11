Gast im Studio: Birgit Keil, Prima Ballerina und Ballettdirektorin

Senken Smartphones den IQ? Warum sind wir immer noch in der digitalen Pubertät? Wie bleibt man auch in Zeiten von Doom Scrolling und Fake News mental gesund? Das sind Fragen, die Volker Busch in seiner Forschung, seinen Vorlesungen und Bestsellerbüchern beschäftigen. Wie man vor lauter Bäumen den Wald wieder sieht, und welche Rolle die Musik dabei spielen kann - darum geht´s in dieser neuen Folge der Musiksprechstunde. Für ein neuronales Feuerwerk am Klavier sorgt dabei Pianistin Sophie Pacini.