Gast im Studio: Barbara Vinken, Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin

Wie viele Italiener im 18. Jahrhundert zieht es auch Giuseppe Sammartini nach England, denn „in Italien und Frankreich ist was zu hören und zu lernen; in Engelland was zu verdienen“, sagt Johann Mattheson.

Sammartini etabliert sich schnell in der Musikerszene und wird der Oboenstar in London. Er glänzt in zahlreichen Opernproduktionen, spielt im Orchester des King's Theatre unter Händels Leitung, tritt in öffentlichen Konzerten auf und wird Musiklehrer der Familie des Prince of Wales. Manche Zeitgenossen halten ihn damals für den größten Oboisten in Europa und der Londoner Sammartini kann nicht nur herausragend Oboe spielen, er beeindruckt seine Zeitgenossen auch mit seinen Kompositionen.