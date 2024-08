Man kennt ihn vom Fernsehen, vom Kino und vom Theater: Johann von Bülow, mit unterschiedlichsten Rollen und Charakteren. Geboren und aufgewachsen ist der vielseitige Schauspieler in München. Noch vor dem Abitur schaffte er die Aufnahmeprüfung an der Otto-Falckenberg-Schule. Damit war das Ziel also gesteckt: Johann von Bülow will Schauspieler werden. Und das wird er auch - und was für einer! Wenn man sich seine Filmografie anschaut, kann man nur staunen. Außerdem singt er auch in Musicals liest Hörbücher ein und veröffentlichte 2023 seinen ersten Roman "Roxy".