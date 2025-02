Gäste. Gespräche. Musik.

Gast im Studio: Dr. Eugen Wassiliwizky

Am Mikrofon: Jörg Lengersdorf

Musik berührt und oft verursacht sie auch Gänsehaut. Aber warum? Wann sind wir so gerührt von der Musik, dass wir sogar körperlich mit einer Gänsehaut darauf reagieren? Dazu forscht Neurowissenschaftler Dr. Eugen Wassiliwizky. Der Hobbypianist studiert Psychologie, Musikwissenschaft und Klassische Philologie an der Universität Marburg und arbeitet seit 2013 am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Mit Hilfe einer speziellen Kamera, der "Goose-Cam", findet er heraus, dass Rührung eine emotionale Mischung ist, in der Freude und Trauer gleichzeitig aufeinandertreffen.



Peter Tschaikowsky:

Der Schwanensee

1.Akt: Szene. Allegro giusto

National Philharmonic Orchestra

Leitung: Richard Bonynge

Sonny Bono:

Bang bang (my Baby shot me down)

Nancy Sinatra (voc)

Orchester

Ludwig van Beethoven:

Ouvertüre. Sostenuto ma non troppo - Allegro

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Riccardo Chailly

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur

2. Satz: Adagio

Vladimir Horowitz (Klavier)

Orchestra del Teatro alla Scala

Leitung: Carlo Maria Giulini

Johann Sebastian Bach:

Schwingt freudig euch empor

Sibylla Rubens(Sopran)

Sarah Connolly (Alt)

Christoph Prégardien (Tenor)

Peter Kooy (Bass)

Collegium Vocale Gent

Leitung: Philippe Herreweghe

N. N.:

Go down Moses

Nicholas "Nick" Tagg

Sy Oliver Choir

Louis Armstrong & His All Stars

Leitung: Sy Oliver

Ludwig van Beethoven:

aSonate für Klavier Nr. 31 As-Dur

3. Satz: Adagio ma non troppo - Fuga. Allegro ma non troppo

Emil Gilels (Klavier)