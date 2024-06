Gäste. Gespräche. Musik.

Am Mikrofon: Christiane Peterlein

Ein Hybrid-Wesen, so nennt sich Philipp Mathmann selbst, weil nur eine Sache ihm einfach zu wenig ist. Oberarzt an der Uniklinik Münster, das wäre eigentlich schon Fulltime genug, aber dann ist der 37 jährige auch noch Countertenor, Politiker bei den "Grünen", Vater eines Sohnes und noch Einiges mehr. Wenn er also mal nicht für seine Auftritte an den Opernhäusern in Wien, Dresden oder Berlin probt, dann behandelt er als Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie Patienten mit Stimm- Sprachstörungen und Hörstörungen. Aber nein, da ist doch noch Platz im Terminkalender, also kandidiert er bei der Europawahl 2024 noch für "Die Grünen", denn in Brüssel, meint Philipp Mathmann könne er sich mal so richtig einsetzen für Gesundheit, Forschung, Bildung und Kultur. Nebenbei berät er noch die WHO und ist Mitbegründer des "Center for Transgender Health" in Münster. Wie passt das alles in ein Menschenleben? Vielleicht hat Philipp Mathmann als einziger Mensch mehr als 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Vielleicht weiß er aber auch einfach, dass ein guter Dreiklang aus Musik, Medizin und Politik das Geheimrezept für eine bessere Welt sein könnte.