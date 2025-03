Gänsehaut durch Musik: Warum es uns bei schönen Klängen schauert

Alt–J (∆) – Taro

Blumenduett aus: Lakmé – Leo Délibes

Papa Can you Hear Me – Michel Legrand – Barbra Streisand

Nina Simone – Little Girl Blue

Hänsel und Gretel (Vorspiel) – Engelbert Humperdinck

In Too Deep (feat. Kiana Ledé) – Jacob Collier

Piano concerto no.2 op.16 – Sergej Prokofieff

Mit Worten & Granaten – Heisskalt

Symphony No. 9 IV. Adagio – Gustav Mahler

Yusei – trad. Japnisch

I will always love you – Whitney Houston

Piano Concerto No. 23 II. Adagio – W.A. Mozart

Kommt, ihr Töchter aus Matthäuspassion BWV 244 – J.S. Bach

Glitter and be gay – Leonard Bernstein

Ceilings – Lizzy McAlpine

Notturno aus Schauspielmusik zu „Mitsommernachtstraum“ – F. Mendelssohn–Bartholdy

everything i wanted – Billie Eilish