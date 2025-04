Freddie Mercury und Montserrat Caballé – Eine ungewöhnliche Freundschaft

Mit Eva Schramm

Mitte der 1980er-Jahre kommt es zu einem Gipfeltreffen zweier einzigartiger Künstlerpersönlichkeiten. Ihr gemeinsames Album "Barcelona" wird ein großer Erfolg. Was verband diese beiden so unterschiedlichen Künstler, wie lernten sie sich kennen und wie arbeiteten sie auf musikalischer Ebene zusammen? Was mochten sie aneinander? Die Sendung verspricht überraschende Einblicke in das Verhältnis der beiden Superstars.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Freddie Mercury, Mike Moran:

Guide me home

Freddie Mercury und Montserrat Caballé

Mike Moran (Klavier)



Freddie Mercury:

Bohemian Rhapsody

Queen



Giuseppe Verdi:

Morrò, ma prima in grazia, Arie der Amelia (3. Akt) aus: Ein Maskenball, Oper in 3 Akten

Montserrat Caballé (Sopran)

Orquesta Sinfónica de Barcelona

Leitung: Gianfranco Masini



Ruggero Leoncavallo:

Vesti la giubba, Arie des Bajazzo, 1. Akt aus: I Pagliacci

Luciano Pavarotti (Tenor)

Orchester der Wiener Volksoper

Leitung: Leone Magiera



Freddie Mercury:

It's a hard life

Queen



Freddie Mercury, Mike Moran:

Ensueño

Montserrat Caballé und Freddie Mercury

Mike Moran (Klavier)



Giuseppe Verdi:

Timor di me? - D'amor sull'ali rosee, Szene und Arie der Leonore (4. Akt) aus: Der Trovatore

Montserrat Caballé (Sopran)

Orquesta Sinfonica de Barcelona

Leitung: Gianfranco Masini



Freddie Mercury:

Mr. Bad Guy

Freddie Mercury und Ensemble



Freddie Mercury, Michael Moran:

Barcelona

Freddie Mercury und Montserrat Caballé



Andrew Lloyd Webber:

Wishing you were somehow here again aus dem Musical: The Phantom of the Opera

Montserrat Caballé (Sopran)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Martin Yates