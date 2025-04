Mittagskonzert vom 6.4.2025

Fit fürs Abi mit dem SWR Symphonieorchester

Grenzgänge zwischen Klassik und Jazz

Sebastian Manz (Klarinette)

Libor Sima (Saxofon und Fagott)

Christof Skupin (Trompete)

Felix Borel (Violine)

Lars Schaper (Kontrabass)

Frank Dupree (Klavier)

Jochen Schorer (Schlagzeug)

Paul Drayton & Alec Templeton:

Two Giants, arrangiert von Sebastian Manz

Maurice Ravel:

II. Blues aus der Sonate für Violine und Klavier

Miles Davis:

All Blues, arrangiert von Libor Sima

Wolfgang Rihm:

Music-Hall-Suite für kleines Ensemble

Artie Shaw:

Concerto for clarinet / Mit Artieschocken den Artie schocken, arrangiert von Sebastian Manz

Joseph Kosma:

Autumn Leaves, arrangiert von Libor Sima

Dave Brubeck:

Blue Rondo à la Turk, arrangiert von Libor Sima

Billy Strayhorn:

Take the A Train, arrangiert von Libor Sima

Chick Corea:

Children's Song No. 1, arrangiert von Libor Sima

Herbie Hancock:

Cantaloupe Island, arrangiert von Libor Sima

George Gershwin:

I got rhythm, arrangiert von Sebastian Manz und Libor Sima

Helmut Eisel:

Israeli-Suite-Medley, arrangiert von Sebastian Manz

(Konzert vom 4. April 2023 in der Stuttgarter Liederhalle)