„Puccinis Liebesszenen sind Szenen, die wir mehr oder weniger selbst am eigenen Leib erlebt haben“, sagt Jonas Kaufmann. Der Star-Tenor spricht in SWR Kultur über seine Puccini-Begeisterung, die schon in der Kindheit begann und jetzt Ausdruck findet in seinem Puccini-Album „Love Affairs“. Dort singt er unter anderem mit Anna Netrebko und Asmik Grigorian einige der schönsten Puccini-Arien und meint: „So unterschiedliche Facetten Puccinis love affairs haben, sie sind – oft: leider – sehr realistisch.“ Am 31. Oktober gastiert Jonas Kaufmann auf seiner Puccini-Tour auch in Stuttgart.